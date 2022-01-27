Задержана экс-сотрудница нижегородского банка, похитившая 26 млн рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывшая служащая банка Нижнего Новгорода, похитившая крупную сумму, задержана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Задержана сотрудница банка, которая украла 26 млн рублей, она успела частично их потратить. Обстоятельства уточняются", - сказал собеседник агентства.

Другой источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что девушка была привлечена к уголовной ответственности по инициативе банка.

Ранее в четверг в ряде телеграм-каналов появилась информация, что задержанная сотрудница похищала деньги в течение года.

Официальным комментарием правоохранительных органов по данному поводу "Интерфакс" пока не располагает.