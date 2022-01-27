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Крым второй раз за январь бьет рекорды потребления электричества на фоне морозов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Крымская энергосистема снова прошла исторический максимум потребления мощности, третий раз с декабря прошлого года, сообщает филиал АО "СО ЕЭС" - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".

"26 января в энергосистеме республики Крым и Севастополя при среднесуточной температуре наружного воздуха -5,4С потребление мощности достигло 1 тыс. 623 МВт, что на 54 МВт больше величины исторического максимума, достигнутого в предыдущем осенне-зимнем периоде", - говорится в пресс-релизе.

Собственная генерация энергосистемы полуострова составила 1 тыс. 117 МВт, переток по энергомосту Кубань-Крым – 506 МВт.

"В текущем ОЗП (осенне-зимнем периоде - ИФ) рекордные значения максимума потребления мощности в Крымской энергосистеме фиксируются уже третий раз. Ранее величина исторического максимума, достигнутого 20 января 2021 года в размере 1 тыс. 569 МВт, была превышена 24 декабря 2021 года (1 тыс. 587 МВт) и 25 января 2022 года (1 тыс. 593 МВт)", - указывает Системный оператор.

Технологических нарушений нет.

Крым

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