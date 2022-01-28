Защите обвиняемого в педофилии депутата не удалось добиться отмены ареста

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в пятницу не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Елена Оленева.

"Постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока о продлении срока содержания под стражей Самсонову оставлено без изменения", - сказала Оленева.

Самсонов ранее заявил о затягивании сроков рассмотрения жалобы по продлению его ареста. Судебное заседание было назначено на этой неделе.

В ноябре 2021 года в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Он был задержан 17 ноября, а позже по решению Фрунзенского райсуда арестован на два месяца, до 17 января 2022 года. Затем срок содержания под стражей был продлен на месяц. По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Самсонов вину не признает.

Адвокаты депутата подали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, защита также просит привлечь свидетелей по делу за якобы ложные показания.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении него носит политический характер. Там также уточнили, что речь идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.