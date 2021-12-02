Депутата Заксобрания Приморья обвинили в растлении ребенка

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы предъявили обвинение депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову по делу о растлении ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении.

Самсонов был задержан 17 ноября, а затем арестован до 17 января 2022 года. Жалобу защиты на это решение суд рассмотрит 3 декабря.

По версии следствия, преступление в отношении 11-летнего ребенка было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке. Самсонов вину не признает.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении депутата носит политический характер. Там также уточнили, что речь в деле идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, зампредседателя комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года он баллотировался в Госдуму.