Защита обвиняемого в педофилии депутата заподозрила свидетелей в клевете

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Адвокаты депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова, которого обвиняют в растлении ребенка, потребовали привлечь к уголовной ответственности некоторых свидетелей по его делу за ложные показания.

О подаче заявления следователю говорится в аккаунте Самсонова в соцесети.

Адвокаты попросят приобщить к делу дополнительные доказательства невиновности депутата, ходатайство о дополнительном допросе данных этих свидетелей, мальчика и его матери, а также попросят назначить мальчику психолого-психиатрическую экспертизу.

Самсонов пожаловался на затягивание сроков рассмотрения жалобы о продлении ему ареста. Как он пишет, заседание суда для рассмотрения этого вопроса еще не назначено, хотя "все сроки прошли".

Депутат также проинформировал, что продолжает начатую 11 января голодовку протеста против отказа привлечь к делу независимого полиграфолога и против того, что он лишен возможности участвовать в заседаниях краевого парламента.

В управлении СК по Приморью от комментариев по этому поводу отказались, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.

Адвокаты Самсонова ранее подавали ходатайство о прекращения его уголовного преследования в связи с отсутствием события преступления.

Самсонова задержали в середине ноября 2021 года и с тех пор он находится под стражей. Ему вменяют действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК). По версии следствия, от его действий пострадал 11-летний ребенок.

Политик вины не признает. Вскоре после задержания он объявлял голодовку и жаловался, что его оклеветали, а доказательства против него - сфальсифицировали. В краевом отделении компартии считают его преследование политически мотивированным.

Самсонов является депутатом Заксобрания Приморья с 2011 года, с 2016 года - первым секретарем регионального отделения КПРФ.