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Суд продлил арест приморскому депутату, обвиняемому в растлении ребенка

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник продлил на месяц арест депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову, обвиняемому в растлении ребенка.

Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

В свою очередь адвокат Самсонова Наталья Касилова заявила агентству, что во вторник ее подзащитный объявил голодовку.

"Он сегодня получил письменный ответ следователя об отказе в полиграфе, также он лишен возможности участвовать в заседаниях краевого законодательного собрания. В знак протеста против этого объявил голодовку", - сказала адвокат.

По ее словам, Самсонов не исключает, что его неучастие в заседаниях может стать причиной лишения его депутатского мандата.

Это уже вторая подобная акция протеста депутата. В ноябре после задержания он также добивался исследования с привлечением независимого полиграфолога и объявлял голодовку.

Как сообщалось, в ноябре 2021 года в отношении Самсонова было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Он был задержан 17 ноября, а затем по решению Фрунзенского райсуда арестован на два месяца, до 17 января 2022 года.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Самсонов вину не признает.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении него носит политический характер. Там также уточнили, что речь идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.

Владивосток КПРФ Приморский край Артем Самсонов

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