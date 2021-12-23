Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает бесполезным усиление ответственности за отказ от вакцинации.

В ходе Большой пресс-конференции российского лидера спросили, не нужно ли ввести наказания за отказ от прививок от коронавируса.

Владимир Путин ответил, что уголовными мерами нужно бороться с подделкой сертификатов вакцинации. Наказывать за отказ от прививок он считает неправильным.

"Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить", - сказал Путин.

Он добавил, что необходимо вести разъяснительную работу и объяснять людям, почему важна вакцинация. Другие способы контрпродуктивны, уверен он.

"Один процент только заболевает от переболевших, а из вакцинированных - три-четыре процента всего", - сказал президент России.

Путин убежден, что идти по пути других стран, которые ужесточают наказание за отказ от вакцинации, неправильно. В пример он привел Германию, где есть санкции за отказ от прививок, а уровень вакцинации не растет.

Президент особо подчеркнул, что Россия не скрывает данные по смертности от коронавируса. Он отметил, что смертность высокая в том числе связана с низким уровнем коллективного иммунитета, который составляет 54,9%.

"Я нацеливаю нашу систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно, ещё и потому, чтобы люди поняли важность этой вакцинации", - добавил он.