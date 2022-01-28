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Встрече Путина и Беглова помешали ковидные ограничения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в ходе недавней поездки в Петербург не провел встречу с губернатором Александром Бегловым из-за ковид-ограничений, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Эта встреча была заявления перед поездкой, Пескова спросили, состоялась ли она.

"Очная встреча не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями. Но, насколько мне известно, там достигнута договоренность, что губернатор отправит или уже, точнее, отправил письменно президенту доклад по основным вопросам развития города. То есть фактически он все изложил письменно, и президент это получит и ознакомится", - ответил он.

21 января Песков объяснял, что в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" Путин работает "в комбинированном режиме" и продолжает проводить личные встречи, даже если о них не сообщается публично. При этом соблюдаются меры санитарной безопасности и проводится тестирование. Одновременно президент старается минимизировать участие в крупных мероприятиях.

Владимир Путин Александр Беглов Петербург коронавирус

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