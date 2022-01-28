Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

РАЭК предупредила, что запрет криптовалют усложнит контроль за ними

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Введение регулирования криптовалют позволит сформировать цивилизованный рынок их обращения в России, а предложенные Банком России запреты усложнят контроль за ними и не решат проблем с мошенничеством, считает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В РАЭК отметили существенный рост в последние годы сферы оборота криптовалют. Там также признали, что использование криптовалют связано с определенными рисками, в числе которых - кибербезопасность; фишинг и другие виды мошенничества; высокая волатильность; отсутствие механизмов защиты прав пользователей криптовалют. Кроме того, криптовалюты могут использоваться при совершении противозаконных действий, таких, как наркоторговля, незаконная торговля оружием или финансирование терроризма, отмечает ассоциация.

"В этой связи введение правового режима, направленного на регулирование криптовалют, представляется оправданным и своевременным шагом, который позволит сформировать цивилизованный рынок обращения криптовалюты на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

РАЭК поддерживает предпринимаемые в настоящий момент шаги по направлению регулирования операций с криптовалютой, представленные концепцией Минфина и "дорожной картой", утвержденной вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

"Предложенные меры направлены на создание пространства доверия при использовании виртуальных активов, призваны защитить права и интересы граждан и эффективно противодействовать незаконным операциям на криптовалютном рынке", - считают в ассоциации.

"Запрет на обращение криптовалют не решит существующих проблем с мошенничеством и противоправными действиям, а, напротив, усложнит контроль за ними, поскольку активность на рынке перейдет в "серую" зону". Кроме того, запрет на оборот криптовалют оставит Россию в стороне от развития одного из самых быстрорастущих в настоящий момент цифровых рынков, что существенно замедлит инновационное развитие в стране", - предупреждает ассоциация.

Еще один риск, связанный с запретом криптовалют, связан с возможным оттоком разработчиков в области блокчейн-технологий и основателей криптопроектов за рубеж, что еще больше усилит проблему так называемого "кадрового голода" в ИТ-сфере, предостерегает ассоциация. Сегодня, по различным оценкам, российской ИТ-отрасли требуется от 500 тыс. до 1 млн специалистов.

Банк России Минфин РАЭК Дмитрий Чернышенко

Новости по теме

Новости

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Три человека пострадали в результате ЧП с военным вертолетом под Ульяновском

Минобороны сообщило, что экипаж упавшего Ми-8 не пострадал

Под Ульяновском разбился вертолет силового ведомства

Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

В МИД РФ пообещали, что Москва продолжит поддержку жителей Донбасса

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });