РАЭК предупредила, что запрет криптовалют усложнит контроль за ними

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Введение регулирования криптовалют позволит сформировать цивилизованный рынок их обращения в России, а предложенные Банком России запреты усложнят контроль за ними и не решат проблем с мошенничеством, считает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В РАЭК отметили существенный рост в последние годы сферы оборота криптовалют. Там также признали, что использование криптовалют связано с определенными рисками, в числе которых - кибербезопасность; фишинг и другие виды мошенничества; высокая волатильность; отсутствие механизмов защиты прав пользователей криптовалют. Кроме того, криптовалюты могут использоваться при совершении противозаконных действий, таких, как наркоторговля, незаконная торговля оружием или финансирование терроризма, отмечает ассоциация.

"В этой связи введение правового режима, направленного на регулирование криптовалют, представляется оправданным и своевременным шагом, который позволит сформировать цивилизованный рынок обращения криптовалюты на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

РАЭК поддерживает предпринимаемые в настоящий момент шаги по направлению регулирования операций с криптовалютой, представленные концепцией Минфина и "дорожной картой", утвержденной вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

"Предложенные меры направлены на создание пространства доверия при использовании виртуальных активов, призваны защитить права и интересы граждан и эффективно противодействовать незаконным операциям на криптовалютном рынке", - считают в ассоциации.

"Запрет на обращение криптовалют не решит существующих проблем с мошенничеством и противоправными действиям, а, напротив, усложнит контроль за ними, поскольку активность на рынке перейдет в "серую" зону". Кроме того, запрет на оборот криптовалют оставит Россию в стороне от развития одного из самых быстрорастущих в настоящий момент цифровых рынков, что существенно замедлит инновационное развитие в стране", - предупреждает ассоциация.

Еще один риск, связанный с запретом криптовалют, связан с возможным оттоком разработчиков в области блокчейн-технологий и основателей криптопроектов за рубеж, что еще больше усилит проблему так называемого "кадрового голода" в ИТ-сфере, предостерегает ассоциация. Сегодня, по различным оценкам, российской ИТ-отрасли требуется от 500 тыс. до 1 млн специалистов.