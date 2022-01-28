Противники QR-кодов проиграли суд в Петербурге

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении иска местных жителей, которые оспаривали QR-коды, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Ранее сообщалось, что на рассмотрении в Горсуде находятся коллективные и объединенные иски к Смольному о QR-кодах.

В частности, один из них содержал требование признать недействующим постановление №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19" в части ряда пунктов, связанных с допуском в общественные места на основании сертификата о вакцинации от коронавируса либо подтвержденного в медорганизации статуса переболевшего.

Спорные положения истцы сочли противоречащими Конституции РФ, законам "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "О физической культуре и спорте РФ", "О персональных данных", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".