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Противники QR-кодов проиграли суд в Петербурге

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении иска местных жителей, которые оспаривали QR-коды, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Ранее сообщалось, что на рассмотрении в Горсуде находятся коллективные и объединенные иски к Смольному о QR-кодах.

В частности, один из них содержал требование признать недействующим постановление №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19" в части ряда пунктов, связанных с допуском в общественные места на основании сертификата о вакцинации от коронавируса либо подтвержденного в медорганизации статуса переболевшего.

Спорные положения истцы сочли противоречащими Конституции РФ, законам "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "О физической культуре и спорте РФ", "О персональных данных", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2022 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус

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