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Архангельский областной суд отклонил иск об отмене QR-кодов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Архангельский областной суд отклонил иск 88-и жителей региона, которые требовали признать незаконным требование предъявлять QR-коды в общественных местах, говорится в картотеке суда.

Иск рассматривался с 12 января.

Истцы просили признать незаконным и недействительным указ губернатора Александра Цыбульского в части обязания граждан предъявлять QR-код и удостоверение личности при посещении общественных мест, в том числе для занятий спортом, культурного просвещения, приобретения одежды и обуви.

Это требование было в октябре прошлого года включено в указ, действующий с марта 2020 года о введении в регионе режима повышенной готовности. В соотетствие с указом, с 11 октября 2021 года доступ в общепит в Архангельской области, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия возможен только при наличии QR-кода, в торговых центрах запрещена работа детских игровых комнат и тематических парков для несовершеннолетних.

С 22 октября доступ по QR-кодам ввели и для розничной торговли (кроме магазинов с товарами первой необходимости, продуктов питания и аптек), ветклиник (кроме экстренной помощи), букмекерских контор, тотализатора и пунктов приема ставок, ломбардов, предприятий сферы бытовых услуг.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Архангельский областной суд Александр Цыбульский коронавирус

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