Суд в Пензе отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд не стал удовлетворять групповой иск местных жителей, требовавших отменить постановление губернатора о правилах посещения ряда общественных мест только по QR-кодам, сообщается на сайте суда в среду.

"Изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении.

Ранее более 400 жителей Пензенской области обратились в суд с требованием отменить постановление губернатора №27.

Согласно этому документу, с 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической ситуации граждане могут посещать спортивные, досуговые, культурные, выставочные, рекламные и просветительские мероприятия только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или по медотводу.

"По мнению административных истцов, возложение на граждан обязанности по оформлению QR-кодов вводит жесткую дискриминацию. Граждане, не имеющие QR-кодов, оказываются лишенными конституционных прав на труд, образование, свободу передвижения, доступ к учреждениям культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители властей с требованиями не согласились. По их мнению ограничения - это временная мера, которая при улучшении эпидемиологической ситуации будет отменена.