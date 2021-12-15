Группа петербуржцев подала в суд на Смольный из-за QR-кодов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит административный иск группы местных жителей к правительству города, связанный с введением QR-кодов, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов северной столицы.

"Принят к производству коллективный административный иск граждан к правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим постановления от 13.03.2020 г. №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в части пунктов 2-1, 2.1.22, 2-5.9, 2-5.10, 2-5.12, 2-5.13, 2-5.15, 2-5.23, 2-5.29, 2-42, 2-50 (касаются введения QR-кодов - ИФ)", - говорится в сообщении.

Истцы считают спорные положения противоречащими Конституции РФ, законам "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "О физической культуре и спорте РФ", "О персональных данных", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Дата рассмотрения заявления не уточняется.

Как отмечается, подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе и Свердловской области.

В ноябре губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях, которые в том числе устанавливают с 27 декабря возможность посещения заведений общепита и розничной торговли только для людей с прививкой от коронавируса, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод от вакцинации.