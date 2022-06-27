Росфинмониторинг встревожен финансированием терроризма через криптовалюты

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил президенту Владимиру Путину, что криптовалюты используются не только в спекулятивных сделках, но и для финансирования терроризма, экстремизма и киберпреступности.

"Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках зарубежных, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан участвуют (в сделках на) десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, и киберпреступность, и прочее", - сказал он.

По его словам, Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет порядка 400 финансовых расследований, возбуждено более 20 уголовных дел. Расследованию "очень сильно помогает" поддержанный ранее президентом "прозрачный блокчейн", "который позволяет нам пройти по цепочке от отправителя до получателя".

"Сейчас этот проект идет совместно с Банком России, ВТБ его ведет как основной с нами, и мы заходим на другие виды валют. Я думаю, что мы его постараемся запустить. (...) за рубежом ничего подобного нет, то есть это чисто наше",- сказал Чиханчин.