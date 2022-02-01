При выбросе газа и пожаре на месторождении в ХМАО пострадали четверо

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На Тортасинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе призошел выброс газа и пожар, пострадали четыре человека, их доставили в больницу, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газовоздушной смеси с последующим возгоранием, - сказал собеседник агентства. - Силами сотрудников пожар был ликвидирован".

Пострадавших доставлии в ожоговый центр в Сургуте. Врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести, сообщили в Департаменте здравоохранения округа.