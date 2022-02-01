На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что составил административный протокол на руководителя правозащитного проекта "Первый отдел" Ивана Павлова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки в его постах в Facebook и Telegram.

"В декабре 2021 года Роскомнадзор составил административный протокол по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ в отношении Ивана Павлова, внесенного Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Административный протокол составлен за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в Facebook и Telegram", - сообщили "Интерфаксу" в РКН.

В ведомстве уточнили, что за такое правонарушение действующим законодательством предусмотрена ответственность в размере 10 тыс. рублей.

О том, что на Павлова РКН составил протокол, стало известно 28 января.

Павлов известен как адвокат в ряде резонансных уголовных дел о госизмене. В 2021 году он стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного, обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и уехал за границу.

8 ноября 2021 года впервые за отсутствие маркировки был оштрафован Хорошевским судом Москвы на 10 тыс. рублей правозащитник Лев Пономарев (первым из физлиц был признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Также за отсутствие маркировки в своих аккаунтах в соцсетях были оштрафованы признанный Минюстом СМИ-иноагентом издатель "Медиазоны" (признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Пётр Верзилов и Роман Баданин, также внесенный Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Совет по правам человека и Союз журналистов России в ноябре 2021 года направил в Госдуму предложения по корректировке законодательства об иноагентах, где среди прочего предлагается отменить ответственность за отсутствие маркировки в личных постах людей, признанных СМИ-иноагентами. 9 декабря эти предложения были озвучены на встрече президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ. 29 января были опубликованы поручения президента по итогам этой встречи, в которых Минюсту совместно с СПЧ, СЖР и РКН до 1 мая поручается проанализировать положения законодательства РФ о регулировании деятельности СМИ, выполняющих функции иноагента, и практику его применения, и при необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства.