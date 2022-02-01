Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что составил административный протокол на руководителя правозащитного проекта "Первый отдел" Ивана Павлова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки в его постах в Facebook и Telegram.

"В декабре 2021 года Роскомнадзор составил административный протокол по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ в отношении Ивана Павлова, внесенного Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Административный протокол составлен за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в Facebook и Telegram", - сообщили "Интерфаксу" в РКН.

В РоссииКомиссия адвокатской палаты снова нашла нарушения у Ивана ПавловаЧитать подробнее

В ведомстве уточнили, что за такое правонарушение действующим законодательством предусмотрена ответственность в размере 10 тыс. рублей.

О том, что на Павлова РКН составил протокол, стало известно 28 января.

Павлов известен как адвокат в ряде резонансных уголовных дел о госизмене. В 2021 году он стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного, обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и уехал за границу.

8 ноября 2021 года впервые за отсутствие маркировки был оштрафован Хорошевским судом Москвы на 10 тыс. рублей правозащитник Лев Пономарев (первым из физлиц был признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Также за отсутствие маркировки в своих аккаунтах в соцсетях были оштрафованы признанный Минюстом СМИ-иноагентом издатель "Медиазоны" (признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Пётр Верзилов и Роман Баданин, также внесенный Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

В РоссииАдвокат Иван Павлов появился в базе розыска МВД РФАдвокат Иван Павлов появился в базе розыска МВД РФЧитать подробнее

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Совет по правам человека и Союз журналистов России в ноябре 2021 года направил в Госдуму предложения по корректировке законодательства об иноагентах, где среди прочего предлагается отменить ответственность за отсутствие маркировки в личных постах людей, признанных СМИ-иноагентами. 9 декабря эти предложения были озвучены на встрече президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ. 29 января были опубликованы поручения президента по итогам этой встречи, в которых Минюсту совместно с СПЧ, СЖР и РКН до 1 мая поручается проанализировать положения законодательства РФ о регулировании деятельности СМИ, выполняющих функции иноагента, и практику его применения, и при необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства.

Иван Павлов

Новости по теме

Новости

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

Верховный суд счел ликвидацию "Мемориала" соразмерной его нарушениям

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

Что случилось этой ночью: вторник, 1 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });