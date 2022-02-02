Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Это ответная мера на предоставления убежища Тельману Исмаилову, объяснили на Смоленской площади

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российский МИД уведомил посольство Черногории о том, что отныне госсекретарю МВД этой страны Зорану Миляничу запрещен въезд в Россию.

Это ответ на решение властей Черногории предоставить убежище бизнесмену Тельману Исмаилову, объяснили в МИДе.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что Исмаилов был объявлен в розыск Интерпола "за совершение особо тяжких преступлений" в России. Предоставление ему политического убежища Москва трактует как недружественный шаг.

Исмаилов - руководитель и совладелец группы АСТ, бывший владелец московсого Черкизовского рынка и многих других активов, начал разоряться после закрытия этого рынка в 2009 году. В России он с 2017 году объявлен в международный розыск. Ему вменяют организацию убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.

В начале октября 2021 года Исмаилова арестовали в Черногории по ордеру Интерпола, когда он подал запрос об убежище и его начали проверять. Российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче. 22 октября стало известно, что Черногория предоставила Исмаилову убежище. Генпрокуратура и СКР пообещали добиться его экстрадиции. В ноябре 2021 года бизнесмен стал фигурантом нового уголовного дела в России - ему вменили преднамеренное банкротство.