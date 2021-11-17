Генпрокуратура РФ призвала Черногорию отменить предоставление Исмаилову убежища

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в Черногорию обращение о несогласии с предоставлением убежища российскому предпринимателю Тельману Исмаилову.

"Министру внутренних дел, координатору министерства юстиции по правам человека и меньшинств Черногории направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова", - заявили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Отмечается, что российское надзорное ведомство ходатайствует о начале процедуры отмены решения о предоставлении Исмаилову убежища.

В Генпрокуратуре России напомнили также, что 7 октября Черногории был направлен запрос о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы "для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека, убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия".

"До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил", - подчеркнули в ведомстве. Как отмечается, "взаимодействие с компетентными органами Черногории продолжается".

Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями СКР с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом.

По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.

По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске и заочно арестован. Еще один брат бизнесмена Рафик Исмаилов в 2020 году был приговорен к 17 годам колонии по этому делу.

Свою вину Тельман Исмаилов не признает.