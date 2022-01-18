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С начала зимы в Москве выпало около 80% климатической нормы снега

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нынешняя зима в столице выдалась снежной, городские службы справляются с уборкой улиц и дворов, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"С начала зимнего периода в Москве выпало почти 120 см снега. Совсем недалеко и до нормы - до 150 см", - рассказал Бирюков.

По его словам, практически каждые два-три дня в городе фиксируются снежные заряды от 10 до 15 см.

"И тем не менее, Москва движется, в Москве нет пробок, потому что создана система уборки снега, система очистки городской территории", - отметил заммэра.

Он сообщил, что снегопады в Москве продолжатся.

"Мы ожидаем в ближайшие двое суток очередной заряд снега, более 15 см", - уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков добавил, что в случае более интенсивных снегопадов Москва готова привлечь к уборке дополнительные трудовые ресурсы и технику.

Москва

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