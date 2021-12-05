Путин на следующей неделе по видеосвязи проведет заседание СПЧ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и по правам человека, сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК). Ожидается, что президент примет участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Ранее члены Совета сообщали о том, что планируют встретиться с Путиным в четверг 9 декабря.

СПЧ под председательством президента уже традиционно собирается в декабре на итоговое заседание.

Кроме того, Путин проведет совещание по экономическим вопросам и встречу с молодыми учеными, приуроченную к завершению Года науки, говорится в программе "Москва. Кремль. Путин".