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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
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Собянин допустил выход Москвы на плато по COVID-19 на этой неделе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Москва может на этой неделе выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, есть надежда, что ситуация с заболеваемостью в столице стабилизируется, заявил мэр Сергей Собянин.

"На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь (...) мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, это только первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но, тем не менее, еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в среду.

При этом, по его словам, "есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться".

Мэр отметил, что это очень важно для всей медицинской системы. "Будем мониторить, как будет развиваться заболеваемость и, соответственно, принимать все необходимые меры", - добавил мэр.

Собянин в ходе заседания также сообщил, что за последнюю неделю в Москве отмечен рост заболеваемости COVID-19 и госпитализации пациентов с этой инфекцией.

"Прошедшая неделя была очень сложной. Количество заболеваний увеличилось почти на 70% и, что особенно неприятно, увеличилась на 40% госпитализация", - сказал мэр.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 23 784 случая заболевания коронавирусом, из них в больницу попали 1 617 пациентов. Накануне сообщалось о заболевании 21 533 человек. 21 января сообщалось о чуть более 23 тыс. заболевших.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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