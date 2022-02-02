В России из-за COVID-19 могут временно приостановить плановую медпомощь

Неотложная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав готовит изменения, связанные с временной приостановкой плановой медицинской помощи, исключая экстренные, из-за быстрого распространения коронавируса, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"В связи с быстрым ростом числа пациентов на амбулаторном лечении подготовлены изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, предусматривающие в случае необходимости временную приостановку оказания плановой медицинской помощи, но с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных условиях", - сказал Мурашко в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Помощь, которая может быть отложена в этот неблагоприятный период, в том числе, смещается в пользу дистанционных форматов взаимодействия, телемедицинских консультаций", - сообщил министр.

"При этом неотложная и экстренная помощь должна оказываться в полном объеме", - заявил Мурашко.