Подорожание новогодних елок сказалось на акции "Елки для буренки" в Томске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Томске и Томском районе региональный оператор по вывозу отходов отметил, что в этом году удалось собрать меньше отслуживших натуральных новогодних елей для переработки на корм скоту по программе "Елка для буренки". В компании объяснило это подорожанием елок на рынке.

Программа со сбору елок завершена, сообщили в пресс-службе регионального Департамента природных ресурсов. Всего было собрано 1070 елок, это почти на треть меньше, чем в 2021 году. Собранного запаса хватит на несколько месяцев, их будут по мере необходимости перерабатывать в витаминную муку для коров и телят "Племзавода Заварзинский".

Акция "Елки для буренки" впервые состоялась в Томске в 2013 году, тогда было собрано полторы тысячи елок.