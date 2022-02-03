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Подорожание новогодних елок сказалось на акции "Елки для буренки" в Томске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Томске и Томском районе региональный оператор по вывозу отходов отметил, что в этом году удалось собрать меньше отслуживших натуральных новогодних елей для переработки на корм скоту по программе "Елка для буренки". В компании объяснило это подорожанием елок на рынке.

Программа со сбору елок завершена, сообщили в пресс-службе регионального Департамента природных ресурсов. Всего было собрано 1070 елок, это почти на треть меньше, чем в 2021 году. Собранного запаса хватит на несколько месяцев, их будут по мере необходимости перерабатывать в витаминную муку для коров и телят "Племзавода Заварзинский".

Акция "Елки для буренки" впервые состоялась в Томске в 2013 году, тогда было собрано полторы тысячи елок.

Томск Племзавод Заварзинский Елка для буренки

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