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Лжесотрудники ФСБ выманивают деньги у крымчан

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю выявили мошеннические схемы завладения деньгами, сведениями о счетах и другими персональными данными крымчан.

В 2021 году зафиксированы три случая мошенничества в отношении жителей Симферополя и Севастополя, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ. "Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ России и под различными предлогами, в том числе проведения оперативно-разыскных мероприятий, получали от граждан денежные средства в крупном размере", - заявили в спецслужбе.

При этом о ходе расследования не сообщается.

В ведомстве советуют при таких звонках настаивать на личной встрече в здании правоохранительного органа и не перечислять деньги незнакомцам.

Крым ФСБ

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