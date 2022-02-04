Лидеры России и КНР обсудили проблему возвращения студентов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсудили проблему возвращения российских студентов китайских вузов на учебу, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"По студентам - Путин был признателен Си за принятые меры, которые позволили нашим студентам, которые на два года "зависли" здесь (в России - ИФ), вернуться в Китай и продолжить обучение. Но дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Но - да, тема затрагивалась", - сказал он на брифинге.

Заданный вопрос также касался в целом темы открытия границ между странами в условиях пандемии.

Проблема возвращения на учебу иностранных студентов российских вузов и россиян, которые обучаются за границей, возникла после того, как в начале пандемии студенты разъехались по домам в условиях всеобщего дистанта, а затем не все получили возможность пересечь границу, чтобы учиться в своем вузе.

По данным Министерства науки и высшего образования России на 24 января, в Россию не смогли вернуться 137 347 иностранных студентов российских вузов из 345 849, учебный процесс им организовали дистанционно.