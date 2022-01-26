COVID-19 не дал вернуться в российские вузы 137 347 иностранным студентам

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Из-за пандемии и связанных с ней ограничений на поездки в Россию не могут попасть 137 347 иностранных студентов российских вузов, они учатся дистанционно, синхронно с очниками, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве науки и высшего образования.

По данным ведомства на 24 января, всего в российских вузах учатся 345 849 иностранца, из них в России находятся 208 502, а 137 347 остаются за границей.

"Дополнительных мер, направленных на организацию обучения студентов во втором семестре, не требуется", - считают в министерстве.

По официальным данным, в России всего более 4 млн студентов, включая иностранных.