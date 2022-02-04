Песков призвал не верить на слово госдепартаменту США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлениями Вашингтона о фабрикации Россией видеозаписи для оправдания нападения на Украину посоветовал не верить госдепартаменту США.

"Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал озвученную накануне информацию госдепартамента США о подготовке Россией информационного фейка, чтобы оправдать нападение на Украину. Представитель госдепартамента предложил журналистам поверить на слово властям США в ответ на призыв прессы предоставить доказательства подготовки фейка.