В Казани 24% медиков ушли на больничный из-за ОРВИ и COVID-19

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Казани городскому управлению здравоохранения пришлось переформатировать работу поликлиник и больниц, поскольку около 24% медиков заболели ОРВИ или коронавирусной инфекцией, доложил на совещании в мэрии замминистра здравоохранения Татарстана - начальник Горздрава Владимир Жаворонков.

По его словам, в этой ситуации нагрузки на работающих врачей выросли кратно.

Чтобы помочь медикам, чиновники передали в поликлиники 84 легковых автомобиля, чтобы возить врачей на дом к пациентам. Также в медицинские учреждения Казани были направлены около 300 ординаторов. Сами же поликлиники переведены на семидневную рабочую неделю и работают по графику будних дней.

В связи с ростом числа обращений в поликлиники, Жаворонков призвал казанцев стараться, по возможности, посещать их ближе ко второй половине дня, когда там меньше народу и легче дождаться медпомощи.

"Для интенсификации работы скорой медицинской помощи были переформированы сами бригады, а также за счет выделения дополнительных ставок идет активный набор специалистов для увеличения ежедневного количества бригад на линии", - отметил начальник Горздрава.

Лавинообразного роста числа госпитализаций чиновник не заметил: в городе развернуто 1720 инфекционных коек, из них свободны около 16%.

В Казани в последние три недели значительно растет заболеваемость COVID-19 на фоне сезонного всплеска ОРВИ. В последнюю неделю января в Казаниэпидпорог по заболеваемости превышал среднемноголетний показатель и составил 162%, преимущественно за счет детей в возрасте 7-14 лет и взрослых.