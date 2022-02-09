В РЖД число заболевших COVID-19 сотрудников вдвое превысило резерв

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ОАО "РЖД" заявили, что обеспокены ростом заболеваемости сотрудников COVID-19, особенно среди локомотивных бригад и что число заболевших превышает резерв в два-три раза.

Ежесуточный прирост заболеваемости в холдинге сейчас составляет около 2000 случаев. Это затрудняет работу компании. По оценке РЖД, особенно сильно "омикрон" ударил по железным дорогам в Центральной части России: Московской, Горьковской, Северной.

"Из-за временного отсутствия одной или нескольких бригад ничего не будет, на этот случай всегда есть резерв. Но на сегодняшний день количество заболевших превышает резерв в 2-3 раза, - говорится в сообщении. - Чтобы компенсировать недостаток локомотивных бригад, командируем их из других депо. Пересмотрена технология обслуживания поездов: где-то удлинили маршруты следования бригад, чтобы они могли заезжать на соседние дороги и тем самым подменять своих коллег. Кое-где даже вынуждены были просить наших работников отложить свои отпуска".

Компания отмечает, что пассажирские перевозки обеспечиваются в приоритетном порядке. На особом контроле находятся перевозки социально значимых грузов, сырья для непрерывного производства, топлива для внутренних нужд, товаров первой необходимости.