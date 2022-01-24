Директор и 14 учителей заболели в калужской школе из-за ОРВИ и коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Значительная часть учителей в Калуге не вышла в понедельник на работу в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщила пресс-служба городской управы.

Наибольшие потери в 46-й городской школе, где сразу заболели 14 учителей и директор школы, говорится в сообщении.

"Мы сейчас обсуждаем с министерством вопрос о дальнейшей работе в образовательных организациях. Мы сможем управлять процессом и не уходить пока на дистанционное обучение, так как всплески заболеваемости носят очаговый характер: в ряде учреждений охват заболевших большой, а в ряде учреждений заболевших нет", - цитирует пресс-служба начальника управления образования Ольгу Лыткину.

В Калуге готовятся отправлять на "удаленку" отдельные классы, если количество заболевших будет более 20%.

Колледжи и вузы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно в зависимости от обстановки в конкретном учебном заведении.

Также сообщается, что коронавирусом заразились несколько сотрудников городской управы.