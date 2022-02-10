Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #1 Россия - США 3:9Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 403 218 603+2 440 090

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн
Фото: Yawar Nazir/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 403 221 443, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 777 224 человека.

В РоссииВ России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19В России за сутки 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19Читать подробнее

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 265 134 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 912 252.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 478 060, а число умерших от последствий заражения вирусом - 506 520.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 972 914 человек, из них скончался 635 421.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 743,6. В США на 1 млн жителей скончался 2 801 человек, в Индии - 361, в Бразилии - 2 955.

Хроника коронавируса. Февраль.

9
В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Fox Business сообщил о готовности соцсети Трампа к запуску в марте

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Пандемия коронавируса

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

Председатель ОБСЕ посетит Москву 15 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });