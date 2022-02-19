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Расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" провели учения по обороне Крыма и Кавказа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" и "Бастион" провели учения по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Черного моря.

"Военнослужащие дивизионов БРК в Крыму и Краснодарском крае отработали задачи нанесения ракетного удара по морским целям", - сообщил Черноморский флот (ЧФ).

"Действия противника имитировали корабли Черноморского флота. Поражение морских целей осуществлялось условными (электронными) пусками ракет", - информирует штаб ЧФ.

По его данным, в ходе учений "расчеты ракетных комплексов совершили марши в назначенные позиционные районы, выполнили развертывание пусковых установок, осуществили обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение".

К отработке учебно-боевых задач привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники, говорится в сообщении.

БРК "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностями комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

Учения ЧФ проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В Москве неоднократно заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

10 февраля ЧФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь. 12 февраля в Черном море начались маневры с участием более 30 кораблей, авиации и береговых войск.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Черноморский флот Крым Краснодарсий край

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