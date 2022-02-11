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В Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) сообщило, что РФ отменила перекрытие акватории Азовского моря.

"По состоянию на 11 февраля 2022 года прибрежным сообщением №50/22, выданным государственным учреждением "Госгидрография" Морской администрации Украины на основании письма Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации от 10 февраля 2022 года, отменено прибрежное предупреждение №43/22. В связи с изложенным движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море открыто", - указано в официальном сообщении на сайте АМПУ.

При этом ситуация по перекрытию акватории Черного моря осталась без изменений.

РФ объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения военных учений.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях". "Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины", - подчеркивается в заявлении МИД.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.

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