Российско-белорусские учения "Союзная решимость" продолжатся в воскресенье

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совместные оперативные учения Вооруженных Сил (ВС) Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" продолжаются на двух полигонах и трех участках местности, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

Согласно сообщению, на полигоне "Гожский" подразделения белорусской механизированной бригады Вооруженных Сил продолжают отрабатывать вопросы ведения оборонительного боя. Подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации выполняют задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На полигоне "Брестский" подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил РБ, Воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделениями Вооруженных Сил РФ отрабатываются вопросы взятия под охрану назначенных объектов, колонн подразделений тыла, вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований.

На участке местности "Гомель" подразделениями сил специальных операций ВС Белоруссии совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск ВС России проводится поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Также белорусскими подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил проводится усиление участков госграницы.

На участке местности "Барановичи" механизированными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации ведутся боевые действия на рубежах маневренной обороны. Осуществляется прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника.

На участке местности "Лунинец" штурмовой авиацией Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации проводится поддержка обороняющихся войск.

Также, на участках местности "Марьина Горка", "Осиповичи", "Пинск", "Полесский", "Мозырь" и "Речица" подразделениями ВС Республики Беларусь и РФ продолжается совместное выполнение учебно-боевых задач, добавили в Минобороны Белоруссии.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.