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Суд отказался вернуть новое дело Навального в прокуратуру

Суд отказался вернуть новое дело Навального в прокуратуру
Выездное заседание Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 в Покрове
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отказался по ходатайству защиты вернуть прокурору уголовное дело о мошенничестве и оскорблении правосудия в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" с выездного заседания суда в городе Покров Владимирской области.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать", - огласила решение судья Маргарита Котова во вторник.

Заявляя ходатайство, адвокат Вадим Кобзев, защищающий Навального, указал на то, что обвинительное заключение по делу содержит противоречия, препятствующие рассмотрению дела судом по существу.

В частности, по словам Кобзева, в обвинении указано, что Навальный совершил мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием. Однако, пояснил защитник, согласно закону, обвиняемому может вменяться только один способ совершения преступления.

Кроме того, по мнению защиты, дело ошибочно было передано по подсудности в Лефортовский суд.

Навальный поддержал защитников.

Гособвинитель попросила оставить ходатайство без удовлетворения.

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области во вторник приступил к рассмотрению по существу нового дела Навального.

На процесс было допущено 78 представителей СМИ, которые наблюдают за заседанием по трансляции в административном помещении на территории колонии. Несколько журналистов без средств связи пропустили непосредственно в зал судебного заседания.

На процесс в зал заседания также допустили супругу оппозиционера – Юлию Навальную, которая в перерывах имеет возможность общаться с мужем.

Сам Навальный участвует в процессе за одним столом с адвокатами, "клетки" в зале заседаний нет.

Навальному вменяется особо крупное мошенничество и неуважение к суду.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено Следственным комитетом России в 2020 году. По версии следствия, Навальный и иные лица использовали для личных целей более 356 млн рублей из 588 млн рублей, пожертвованных возглавляемым оппозиционером некоммерческим организациям, в том числе "Фонду борьбу с коррупцией" (ФБК, признан в РФ экстремистским и запрещен - ИФ).

Следствие считает, что деньги были потрачены на приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

Вместе с тем, суд рассматривает только четыре эпизода возможного мошенничества Навального, выделенных из основного дела. В частности, речь идет о предполагаемом хищении денежных средств, пожертвованных Навальному на президентскую кампанию 2018 года.

Эпизоды о неуважении к суду связаны, как посчитало следствие, с оскорблением Навальным судьи, прокурора и внука ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко во время судебного процесса по делу о клевете на Артеменко в 2021 году.

Ранее Навальный уже неоднократно попадал под суд – в частности, за растрату, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, легализацию преступных доходов и клевету.

В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году по так называемому делу "Ив Роше".

В начале 2021 года – сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления – изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.

Алексей Навальный Лефортовский суд Владимирская область

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