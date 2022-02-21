ЦБ РФ ждет замедления годовой инфляции по итогам I квартала 2022 г. до 8,5%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в годовом выражении по итогам I квартала 2022 года может замедлиться до 8,5%, следует из доклада о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованного на сайте ЦБ РФ.

"С учетом фактических данных за IV квартал 2021 года и январь 2022 года и предположения о сохраняющейся инерционности ценовых процессов, а также с учетом произошедшего в ноябре-январе ослабления курса рубля и более высокой, чем ожидалось ранее, экономической активности, Банк России повысил прогноз годовой инфляции на I квартал 2022 года до 8,5% в годовом выражении", - говорится в докладе.

Предыдущий прогноз по годовой инфляции на конец марта 2022 года Банк России не приводит.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 11 февраля 2022 года несколько замедлилась до 8,75% с 8,8% на 4 февраля, но была выше показателя на конец января (8,73%) и конец декабря (8,39%).