Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:42Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Привитые "Спутником V" через год после вакцинации сохранили высокий уровень антител

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Через год после получения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" центра им. Гамалеи Минздрава РФ у большинства добровольцев сохранился высокий уровень антител, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч - это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - сказала Ракова, слова которой привели на сайте столичной мэрии.

В исследовании принимают участие три тысячи человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину "Спутник V", а не плацебо.

Как уточнили в сообщении, добровольцев, которым предложили принять участие в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом. Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев проходил на базе 19 поликлиник - центров по проведению клинического исследования вакцины "Спутник V".

Двухкомпонентная векторная вакцина против коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года по ускоренной процедуре на основании результатов I-II фаз клинических исследований. В феврале этого года вакцина прошла все этапы испытаний и получила постоянную регистрацию в России.

Хроника коронавируса. Февраль.

12
В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы
Хроника 09 января 2020 года – 17 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус "Спутник V" Анастасия Ракова

Новости по теме

Новости

Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей

Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей

В Каспийском море стартовали учения с участием 20 кораблей

Что произошло за день: среда, 16 февраля

Суд удовлетворил иск к "Рольфу" и его основателю об изъятии имущества

Суд удовлетворил иск к "Рольфу" и его основателю об изъятии имущества

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

Минсельхоз заявил о рисках роста цен на четыре товарные позиции в РФ

Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты

Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты

В РФ завели уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе

Законопроект об ужесточении наказания за пытки прошел I чтение в Думе

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });