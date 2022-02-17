Привитые "Спутником V" через год после вакцинации сохранили высокий уровень антител

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Через год после получения первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" центра им. Гамалеи Минздрава РФ у большинства добровольцев сохранился высокий уровень антител, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч - это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - сказала Ракова, слова которой привели на сайте столичной мэрии.

В исследовании принимают участие три тысячи человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину "Спутник V", а не плацебо.

Как уточнили в сообщении, добровольцев, которым предложили принять участие в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом. Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев проходил на базе 19 поликлиник - центров по проведению клинического исследования вакцины "Спутник V".

Двухкомпонентная векторная вакцина против коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года по ускоренной процедуре на основании результатов I-II фаз клинических исследований. В феврале этого года вакцина прошла все этапы испытаний и получила постоянную регистрацию в России.