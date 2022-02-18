Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 419 683 838, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 850 127 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 269 443 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 931 741.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 780 235, а число умерших от последствий заражения вирусом - 510 905.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 940 119 человек, из них скончались 642 156.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 754,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 859 человек, в Индии - 364, в Бразилии - 2 986.