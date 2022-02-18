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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 419 659 783+1 927 828

Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн

Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 419 683 838, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 850 127 человек.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 269 443 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 931 741.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 780 235, а число умерших от последствий заражения вирусом - 510 905.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 940 119 человек, из них скончались 642 156.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 754,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 859 человек, в Индии - 364, в Бразилии - 2 986.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.16 февраля. В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы.14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.
Хроника 09 января 2020 года – 18 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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