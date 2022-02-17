Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия не намерена требовать публичных извинений от тех, кто анонсировал "вторжение" РФ на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не намерены. Здесь нечего играть в извинения", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Россия намерена все-таки ждать более серьёзного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и тех СМИ, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют", - подчеркнул он.

По словам Пескова, многие страны Запада и НАТО осуществляют "информационную агрессию" против России. "Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время, по сути, ведут своими заявлениями неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел. Мы с этим боремся, пытаемся противопоставить этому сбалансированные, спокойные заявления, призывающие к диалогу", - сказал Песков журналистам в четверг.

Ранее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден, ссылаясь на данные американской разведки, назвал 16 февраля днем, когда Россия начнет военные действия против Украины. После этого украинский президент Владимир Зеленский объявил этот день Днем единения. Позже появилась информация о том, что нападение России на Украину произойдёт после 20 февраля.

"Мы же с вами слышали много дат в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Ну, наверное, очередной фейк появился", - прокомментировал Песков.