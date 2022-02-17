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Москва намерена сегодня направить свой ответ США по гарантиям безопасности

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия уже в четверг направит свой ответ США по гарантиям безопасности, этот ответ будет гласным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", - сказала Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.

"Я уже предупреждал, мы, конечно же, сделаем это письмо гласным", - добавил российский министр.

"Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли, что происходит, представляли, какие позиции отстаивает каждая сторона. Потому что иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, тогда общественное мнение будет "забиваться" той ложью, той откровенно пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство", - отметил Лавров.

В начале февраля испанская газета El Pais опубликовала документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года". Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

США и НАТО направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности в конце января.

Сергей Лавров МИД РФ США

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