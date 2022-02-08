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В Красноярске угроза взорвать школы появилась на доске объявлений в подъезде

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске полиция проверяет информацию о появлении на подъезде жилого дома объявления с угрозой взорвать школы в городе, сообщили в краевом управлении МВД.

Об объявлении полицейские узнали, мониторя сообщения в СМИ. От граждан жалоб об угрозе взрыва не поступало.

"На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в пресс-службе управления.

В январе после зимних каникул городские школы эвакуировали пять раз из-за ложных угроз о минировании. С 18 января школы взяли под круглосуточную полицейскую охрану. По подозрению в рассылке этих сообщений 22 января были арестованы два местных школьника. В полиции недоумевали, что это оказались дети из благополучных семей.

После этого красноярские школы "минировали" снова 3 февраля. Сколько школ пришлось проверить, не уточнялось.

Как сообщалось, 21 января в Красноярске арестовали двух школьников, задержанных по подозрению в массовой рассылке ложных сообщений о минировании школ и детских садов.]

В Красноярске после праздников городские школы "минировали" пять раз. Эвакуации проводились 13 и 14 января. 17 января в Красноярске эвакуировали восемь школ, 18 января эвакуация проводилась дважды - было эвакуировано 122 школы. Утром 19 января в Красноярске эвакуировали детские сады.

С 18 января до особого распоряжения красноярские школы находятся под круглосуточной охраной.

Красноярск МВД

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