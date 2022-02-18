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Финляндия предложила площадку для встречи Лаврова и Блинкена

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия предложила организовать встречу глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на следующей неделе, заявил телеканалу посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Сейчас подбираются новые даты для встречи с Блинкеном где-то в Европе, не знаю пока где, знаю, что финны предложили свои услуги. Наверное, Женева будет подходящим место для этой встречи", - сказал дипломат.

Лавров в пятницу сказал, что он, и госсекретарь США заинтересованы в проведении встречи для обсуждения ситуации с требованиями России о гарантиях безопасности в Европе.

"Мы договаривались с госсекретарем Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться", - сказал министр.

"Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет", - объяснил он.

В Госдепе отмечали на этой неделе, что Блинкен готов встретиться с Лавровым на следующей неделе в даты, предложенные российской стороной, ради обсуждения возможностей разрешения кризиса вокруг Украины. Госсекретарь говорил, что в четверг в письме предложил Лаврову провести на следующей неделе очную встречу.

За последнее время Блинкен и Лавров беседовали по телефону 12 и 15 февраля.

Финляндия Женева Сергей Лавров Энтони Блинкен США МИД Госдепартамент Украина НАТО

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