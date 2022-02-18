Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях отсутствия существенного ухудшения внешнеполитических условий вокруг России и в надежде на мирное разрешение украинского кризиса.

Курс доллара США составил 75,91 руб./$1 в 15:00 по московскому времени, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,23 руб./EUR1, подешевев на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,54 копейки - до 80,56 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,92 копейки, до 75,7619 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,82 копейки, до 86,1489 руб./EUR1.

Внешнеполитическая обстановка

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах в условиях отсутствия существенного ухудшения внешнеполитических условия вокруг России и в надежде на мирное разрешение украинского кризиса. Позитивом для рынка стала новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе.

Госсекретарь США заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу. Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ. За последнее время Блинкен и Лавров провели два телефонных разговора - 12 и 15 февраля.

Финляндия предложила свою площадку для встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США на следующей неделе, подходящим место могла бы стать и Женева, заявил в пятницу посол России в Лондоне Андрей Келин. "Сейчас подбираются новые даты для встречи с Блинкеном где-то в Европе, не знаю пока где, знаю, что финны предложили свои услуги. Наверное, Женева будет подходящим местом для этой встречи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Эскалация в Донбассе

По данным ежедневного отчета наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, фиксируется увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта. "В Луганской области СММ зафиксировала 402 нарушения режима прекращения огня, включая 188 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 февраля, опубликованном на сайте организации. Кроме того, по данным отчета, "в Донецкой области миссия зафиксировала 189 нарушений режима прекращения огня, включая 128 взрывов ... За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня".

Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве, события, происходящие на юго-востоке Украины, потенциально представляют большую опасность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что происходит в Донбассе, - это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны", - сказал Песков.

Также из региона поступают противоречивые сведения об изменении численности российского военного контингента - Кремль заявляет об отводе войск от границы, тогда как Пентагон утверждает, что их численность, наоборот, растет.

Цены на нефть

Нефтяные котировки снижаются в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в "красной зоне" впервые с начала 2022 года.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени подешевели на 1,87% - до $91,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 1,94% - до $89,98 за баррель.

Перспективы возврата иранской нефти на рынок перевешивают опасения возможных перебоев поставок из России из-за конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт иранской нефти, после чего страна сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Мнения аналитиков

"В четверг на фоне негативного геополитического фона курс пары "доллар-рубль" вырос на 1,37% - до 76,28 руб./$1. От более сильного ослабления рубль продолжает защищать отсутствие покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. На стороне рубля выступает также фактор налогового периода, который может усилить свое влияние на следующей неделе. В пятницу курс пары "доллар-рубль" снижается в рамках коррекции, другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. На следующей неделе должны состояться переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США, и продолжение дипломатических действий несколько снижает геополитический негатив. Тем не менее ситуация еще может преподнести ряд неприятных сюрпризов российским активам, и говорить об устойчивом снижении курса пары "доллар-рубль" к 75 руб./$1 пока не приходится", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль, который дешевел на протяжении двух последних дней, перешел к росту в пятницу. Пара "доллар-рубль" еще на открытии торгов вернулась под отметку 76 руб./$1, отметив внутридневные минимумы в области 75,50 руб. Учитывая, что в начале торговой пятидневки доллар превышал уровень 77 рублей, завершение недели можно назвать относительно неплохим для нашей валюты. Поддержку рублю оказали сообщения о согласовании очной встречи министров иностранных дел России и США, которая должна состояться в Европе на следующей неделе. Участники рынка надеются, что стороны смогут хотя бы снизить напряженность вокруг истории с Украиной. На этом фоне общий настрой инвесторов на мировых площадках сегодня улучшился, но при этом инвесторы ведут себя крайне осторожно, опасаясь появления нового повода для распродаж, который может появиться в любой момент", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 10,0% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 б.п. - до 9,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 3 б.п. - до 9,76% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. каждая - до 10,64% и 10,81% годовых соответственно.