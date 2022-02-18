США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в даты, предложенные российской стороной, сообщил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Как отметил госсекретарь Блинкен ранее сегодня в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, поскольку мы считаем, что единственным способом разрешения этого кризиса (ситуация вокруг Украины - ИФ) является дипломатия и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Европе на следующей неделе", - напомнил Прайс в своем твиттере.

"Российская сторона ответила, предложив даты для встречи на конец следующей недели, которые мы принимаем", - говорится в сообщении Прайса.

"Мы будем продолжать координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией посредством Совета Россия-НАТО и ОБСЕ", - заключил Прайс.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу. Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ. За последнее время Блинкен и Лавров провели два телефонных разговора - 12 и 15 февраля.