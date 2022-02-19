Бастрыкин поручил принять меры по фиксации преступлений украинских военных в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) собирает доказательства преступлений украинских военных против населения Донбасса и РФ, сообщает в субботу сайт ведомства.

"Опытные следователи и криминалисты на основании показаний потерпевших от действий украинских военнослужащих, свидетелей и очевидцев, сформируют доказательственную базу, которая поможет изобличить и привлечь впоследствии к ответственности всех виновных", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "в связи с непрекращающимися обстрелами территории ДНР и ЛНР со стороны Украины беженцы пребывают на территорию России, где имеется все необходимое для их размещения".

"Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ (вооруженых сил Украины - ИФ) на территории Донбасса", - говорится в пресс-релизе.

Также, по данным СКР, по поручению Бастрыкина в Ростов направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата, которым поставлена задача по оперативной организации и дальнейшей координации штаба СКР в Ростовской области".

"Основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о текущей ситуации", - заявили в ведомстве.

В субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила журналистам, что центральный аппарат ведомства возбудил дело о покушении на убийство главы управления милиции Донецкой народной республики (ДНР).

По данным следствия, 18 февраля, в самопровозглашенной ДНР, "неустановленные лица с целью убийства начальника управления Народной милиции ДНР, разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство".

"Реализуя свой преступный умысел, они осуществили подрыв автомобиля, расположенного на парковке вблизи одного из зданий города", - сказала Петренко.

Она отметила, что преступление "не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку предполагаемая жертва находилась вне автомобиля".

Кроме этого, в субботу в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство по новым эпизодам обстрела украинскими военными нежилого дома в хуторе Маноцкий Ростовской области, а также хозяйственной постройки нежилого домовладения в хуторе Патроновка.

"Жертв среди мирного населения нет. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - заявили в СКР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе.

"На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал он во вторник в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Так Путин отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который, говоря о ситуации в Донбассе, сказал, что там она несколько другая, чем была в Югославии.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.