Захарова обвинила Запад в игнорировании необходимости защиты населения Донбасса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости защиты гражданского населения и инфраструктуры Донбасса и обвинила Запад в игнорировании этой проблемы.

В своем телеграм-канале она отметила, что в ситуации с Донбассом "западное сообщество забыло про права человека".

Захарова напомнила о понятиях, которыми оперировал Запад, вмешиваясь в дела суверенных государств: "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее.

Как пишет представитель МИД РФ, "ничего из этого в Донбассе, по мнению "цивилизованных демократий", защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет".

"Всё это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности", - подчеркивает Захарова.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным МЧС РФ, 26 российских регионов заявили о готовности разместить эвакуированных на своей территории.