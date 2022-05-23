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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

МИД РФ ждет скорого появления первых итогов расследования преступлений украинских военных

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ поддерживают проведение международного трибунала в отношении лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на Украине. В ведомстве в скором времени ожидают первых результатов работы по фиксации преступлений в Донбассе.

"Наверное, (международный трибунал - ИФ) необходим, конечно", - сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас уже существует общественный комитет с участием различных структур Российской Федерации, который занимается фиксацией всех преступлений военных и нацистов на территории Донбасса и в других частях Украины.

"Этим занимается и Следственный комитет, и Генеральная прокуратура. Думаю, что через какое-то время мы узнаем о первых результатах этой работы", - добавил замминистра.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в отношении пленных с "Азовстали" планируется провести международный трибунал.

МИД РФ Украина Донбасс
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