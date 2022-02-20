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Дети из Донбасса смогут продолжить обучение в Ростовской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство образования Ростовской области занимается организацией обучения эвакуированных детей из Донбасса, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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"К нам общаются родители, каким образом это можно сделать (организовать обучение - ИФ)? Мы обсуждали этот вопрос. Министерство образования правительства Ростовской области готово принять детей на обучение. Уже формируются группы, просматриваются учебные заведения, школы, которые будут принимать", - сказал Чуприян журналистам.

В свою очередь, в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что общеобразовательные организации региона готовы организовать образовательный процесс для детей из ДНР и ЛНР, а также оказать психологическую помощь и поддержку. Школьники из Донбасса будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. При этом кадровый вопрос не стоит, педагогов в регионе достаточно для обеспечения обучения.

И.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев сообщил, что в настоящий момент в ПВР Ростовской области находятся более 2,9 тыс. детей, из них около 2 тыс. - школьного возраста. Школы, в которые они будут зачислены - уже определены, после медосмотра их допустят к занятиям. Также в регионе сформирован резерв из более чем 150 педагогов-психологов для работы с эвакуированными из Донбасса детьми.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек. Беженцев принимает Ростовская область. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.

Ростовская область Донбасс Министерство образования Ростовской области

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