Соцкарты московских пенсионеров и хронических больных разблокируют 28 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На фоне улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице принято решение о разблокировке с 28 февраля социальных карт пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", - написал мэр в своем блоге в пятницу.

Кроме того, требование о переводе 30% штата московских компаний на удаленную работу становится рекомендацией, также заявил Собянин.

Мэр также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице продолжает улучшаться. "По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям - на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов", - написал Собянин.

Социальные карты пенсионеров и граждан, имеющих хронические заболевания, были заблокированы с 8 ноября 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Блокировка не касалась тех, кто переболел коронавирусом в течение шести месяцев, а также граждан, вакцинированных от заболевания. Разблокировка осуществлялась после получения первого компонента вакцины.