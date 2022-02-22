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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

В России за сутки были госпитализированы 17 294 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 17 294 пациента с коронавирусом
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 17 294 человека были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Показатель увеличился по сравнению с предшествующими сутками на 95,7%. Увеличение госпитализаций произошло в 76 субъектах РФ, снижение количества госпитализации отмечено в девяти регионах, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 135 172 случая. Показатель за сутки снизился на 17 165 случаев.

Умерли за сутки от коронавируса 796 человек, накануне сообщалось о 735 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 164 293 человека, или на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 657 928 случаев коронавирусной инфекции, 347 031 умерший и 12 657 025 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 22 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

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